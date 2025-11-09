León se suma al mapa concesional de autobuses

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ministerio de Transportes publicó ayer en el Diario Oficial de la Unión Europea el anuncio de las futuras licitaciones para 31 de los 34 corredores que conformarán el nuevo mapa concesional de servicios de autobuses en España, de ellos nueve por Castilla y León, ya que los otros tres corredores ya se anunciaron en 2022.

Según han informado fuentes ministeriales, este es «un paso definitivo» hacia la configuración final de la red estatal de transporte por carretera, que se realizará después de sucesivas negociaciones con las autonomías y tras analizar sus respuestas sobre la voluntad de asumir ellas mismas la realización de las rutas intraautonómicas.

Entre esos corredores que afectan a la comunidad figuran, según los datos del Ministerio: Pontevedra-Salamanca-San Sebastián-Barcelona; Logroño-Soria-Madrid; Asturias-León-Madrid; La Coruña-Salamanca-Sevilla; Burgos-Soria-Zaragoza y Madrid-Burgos-San Sebastián. También Madrid-Ávila-Cáceres; Madrid-Segovia; y Madrid-Salamanca-Pontevedra.

El Gobierno ofreció una financiación extraordinaria de 40 millones de euros a las autonomías para que fueran ellas las que realizaran estas rutas, aunque todas las comunidades, a excepción de Catalunya, País Vasco y Asturias, rechazaron la oferta del Gobierno, que avanzó que asumiría la mayor parte de estas rutas.

Según Transportes, este nuevo mapa mantendrá todas las paradas de las líneas de autobuses que se han venido realizando durante las últimas décadas, incluyendo aquellas que son competencia de las comunidades autónomas pese al rechazo de las autonomías.

La publicación de los anuncios de las futuras licitaciones en el Diario Oficial de la Unión Europea responde a una obligación reglamentaria para facilitar la concurrencia a todos los operadores europeos.

