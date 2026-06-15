Una avería de autobús provoca retenciones en la LE20 de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Policía Local de León se encuentra trabajando en la regulación del tráfico en la carretera LE20 debido a una incidencia mecánica registrada en un autobús. El vehículo ha quedado inmovilizado en el sentido hacia la glorieta de La Granja, lo que ha generado retenciones importantes en el flujo circulatorio desde la altura de la glorieta de Carrefour.

Ante esta situación, los agentes del cuerpo municipal están realizando cortes puntuales de tráfico con el objetivo de garantizar la seguridad vial y descongestionar la vía mientras se gestiona la retirada del autobús. Esta intervención se mantendrá activa hasta que llegue la grúa y el vehículo pueda ser remolcado, por lo que se recomienda a los conductores que transiten con precaución por este tramo.