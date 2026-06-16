La huelga de médicos suspende casi el 50% de las operaciones y 2.856 consultas en León

Los médicos retomaron este lunes la nueva remesa de parones, la quinta en lo que va de año, convocadas por los sindicatos profesionales para exhibir su rechazo frente al anteproyecto del nuevo Estatuto Marco, aprobado recientemente en primera vuelta por el Consejo de Ministros, y exigir una regulación propia para el colectivo. No tragan con el plan del Gobierno, como insistieron en la nueva jornada de huelga, que suspendió casi la mitad de las operaciones quirúrgicas planificadas en el complejo asistencial universitario de la capital leonesa, además de 2.856 consultas en toda la provincia, después de que el 25% de los facultativos, 320 de 1277, optaran por secundar la protesta.

El seguimiento de la huelga en esta jornada de lunes en la provincia se distribuyó con un 29,81% en Especializada y un 22,44% en Primaria, en el área de León, y un 25,14% y un 6,14%, respectivamente, en el Bierzo. La cifra destacó muy por encima de la media de la comunidad, que se quedó en el 15,23%. La demarcación que más se acercó fue Burgos con un 20%, seguida por Soria con un 14,9%, Palencia con un 14,4%, Segovia con un 12,9%, Valladolid con un 12,6%, Salamanca con un 12,4%, Zamora con un 7,2% y Ávila con 6%.

El efecto de este seguimiento dejó en la gerencia de Atención Primaria de León 1.681 consultas canceladas y en la del Bierzo, 225. A estos datos se suman los registrados en los hospitales leoneses. En la capital, se suspendieron 18 operaciones quirúrgicas, el 49%, 17 pruebas diagnósticas, el 5%, y 849 consultas externas; mientras que en Ponferrada fueron 0, dado que no había ninguna planteada, 57, el 50%, y 101, el 18%, respectivamente.

La convocatoria se extenderá hasta el viernes. Pero, a mitad de semana, el miércoles, a las 19.00 horas, se escenificará las protestas con una nueva manifestación. La marcha saldrá desde Ordoño II, frente al consistorio, para insistir en la reclamación del Estatuto del Médico.

Los convocantes prevén que sea la convocatoria «más multitudinaria hasta la fecha». Con esta demostración de fuerza, el colectivo Médicos Unidos por sus Derechos quieren sentar las bases de los «anuncios importantes relativos al cese de actividad autoconcertada y a las medidas» que adoptarán a la vuelta de las vacaciones, en septiembre, cuando se retomen los parones, «en vista de los últimos acontecimientos». Entonces, estudian incluso redoblar la apuesta con una convocatoria de huelga indefinida durante el otoño.

Los médicos insisten en que no cejarán en su empeño. «En este momento, la responsabilidad ya no es individual de Mónica, ahora es colectiva porque el estatuto marco ha pasado por el Consejo de Ministros y Pedro Sánchez ha permitido que llegue a la fase de alegaciones», avisó el presidente de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (Cesm), Miguel Lázaro.