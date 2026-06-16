El PP acusa a UPL de ser cómplice de Adif en el puente de San Juan de Dios

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La agitación de Adif y el Gobierno con la apertura del puente de San Juan de Dios luego de media docena de años cerrado levanta suspicacias; también por el atrevimiento de organizar una acto de inauguración en medio de la polvareda que genera el administrador ferroviario en el municipio. Pero se prepara una batalla política de impredecible final.

De momento, la portavoz popular, Noelia Álvarez, advierte que la apertura del vial que unirá San Juan de Dios con el Ayuntamiento de San Andrés, sin subsanar las deficiencias detectadas pondrá en riesgo la seguridad vial de peatones, ciclistas y conductores. El vial, de abrirse, lo hará sin pasos de peatones, sin rebajes, sin ancho suficiente sobre la presa del Bernesga para doble circulación y sin paso para los peatones que debería haber construido UPL y con un carril bici que termina en un precipicio.

Adif coloca señales nuevas para sustituir a las llenas de pintadas que afeaban el vial, comprueba la iluminación de las farolas y siega la maleza de la presa del Bernesga que invadía la calzada. La portavoz popular, Noelia Alvarez, pedirá explicaciones este miércoles en la comisión de Urbanismo ante lo que parece una apertura inminente. «Nos preocupa, y mucho la seguridad de los ciudadanos», aseveró.La portavoz del Partido Popular en San Andrés del Rabanedo, Noelia Álvarez, ha mostrado su preocupación ante lo que parece ser la «apertura inminente» del vial de San Juan de Dios sin solucionar ni una sola de las deficiencias detectadas y avaladas por un informe de la Policía Local.

Durante la mañana de ayer, operarios de diferentes empresas han revisado el alumbrado público, cambiado las señales verticales, muchas de ellas con pintadas o en muy mal estado, y segado la maleza de la presa del Bernesga que cubría parte de la calzada. A esto hay que unir que la pasada semana, operarios municipales desbrozaron las rotondas, hoy completamente secas, y recogieron hierba seca y basura que llevaba meses acumulándose en el vial. «Adif saca brillo a un vial que va a generar muchos problemas y lo veremos en cuanto se abra, si es que al final sucede», explicó la portavoz popular, Noelia Alvarez. Noelia Álvarez se preguntó que va a pasar con la seguridad de peatones y conductores, teniendo en cuenta que no se ha subsanado ni una sola de las deficiencias denunciadas por el Ayuntamiento y, en teoría, solicitadas a Adif para su subsanación. Un vial que deja una calzada con un precipicio para los ciclistas, aceras sin rebaje, sin pasos de peatones, una rotonda con un radio muy reducido y al que se suma ahora el paso de la presa del Bernesga, sin aceras para los peatones, y cuyos dos carriles sólo tienen capacidad muy justa para un turismo en cada sentido.

La UPL tendrá que explicar qué va a pasar con los peatones cuándo ha tenido dos años de plazo para ejecutar la ampliación de la presa y una pasarela peatonal, tal y como concedió Confederación Hidrográfica del Duero. «¿Y qué ha hecho la UPL? Nada. Esa es un gestión. Nada», criticó la portavoz popular. La apertura del vial, que lleva cerrado cinco años, supondrá un alivio muy importante para el barrio de Pinilla. «Sin embargo nos surgen muchas dudas sobre la seguridad porque se abrirá en precario y esto va a suponer un problema muy importante para los conductores, peatones y ciclistas». Además, la edil popular ha señalado que, una vez abierto, lo tendrá que recepcionar el Ayuntamiento. «¿En qué condiciones lo hará? ¿Incumplimiento la normativa urbanística y de seguridad vial?», se preguntó la portavoz popular. La edil del PP acusó a la Unión del Pueblo Leonés de «reirse de la oposición y de los ciudadanos». De hecho, remarcó que todos los meses en las comisiones informativas y en los plenos, el PP ha preguntado por la apertura del vial. «Ahora se tendrá que explicar en la comisión de Urbanismo».