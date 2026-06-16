León se afianza como punto de conexión entre el talento y la empresas del sector espacial

La rectora de la Universidad de León, Nuria González, el catedrático de Ingeniería Aeroespacial, y primer director en funciones de la Agencia Espacial Española, Miguel Belló Mora, y el alcalde de León, José Antonio Diez, inauguran el curso de verano de la ULE ‘Constelaciones de satélites’.Carlos S. Campillo

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El Palacio del Conde Luna de León acoge el curso de verano universitario bianual ‘Constelaciones de satélites’, dirigido por el catedrático Jesús Gonzalo de Grado, que reúne a “primeras espadas” de las empresas, instituciones, emprendedores y ámbito académico del sector espacial español para que los estudiantes “entre en contacto con lo más moderno, lo más reciente de las estrategias que se están tratando”.

“Es una llamada que cada dos años tiene bastante éxito y un reconocimiento nacional grande y estamos encantados de ser una pieza de unión, de cohesión entre todos estos actores y que nuestros alumnos se aprovechen de ello”, añadió antes de destacar la calidad de los ponentes y la relevancia de las empresas que acuden a la cita.

Respecto a la posición que ocupa León en la materia, comentó que la Universidad cuenta con un grupo reducido y las empresas dedicadas a ello son empresas pequeñas. “No se puede esperar más que lo que hacemos, que es que estén muy bien reconocidos y entramos a formar parte de muchos proyectos internacionales y nacionales”, comentó. La Agencia Europea del Espacio, la ESA, abrió en León hace unos años una incubadora de empresas que tiene ya cuatro que funcionan satisfactoriamente.

“Creo que tenemos un puesto relevante en relación al tamaño que podemos manejar aquí”, matizó y recordó que en León se trabaja en la actualidad en un proyecto “grande y muy prometedor para mejorar el conocimiento de dónde está toda la basura que está dando vueltas alrededor de la tierra” con el Centro de Supercomputación y con técnicas modernas que han tenido mucho éxito. “Por lo menos, ya que no podemos quitarlo, saber dónde está y que no choque con los satélites que hay”, apuntó.

El director del curso recordó que en los últimos tres años se han lanzado más satélites que en toda la historia de la carrera espacial y que nunca trabajan solos, lo hacen en constelación, es decir, haciendo varios la misma cosa. El acceso al espacio es ahora mucho más económico, dado que se han reducido mucho los costes, y eso multiplica también la basura espacial, aunque -dijo- las compañías implicadas tienen departamentos dedicados a estudiar la retirada de esos restos.

El acto de inauguración contó con la presencia de la rectora de la Universidad de León, Nuria González, quien señaló que el curso se consolida con diez años de trayectoria y reúne a destacados actores del ecosistema espacial español y permite a los alumnos un contacto directo con los responsables de las empresas del sector.

El alcalde de la capital, José Antonio Diez, también asistió y apuntó que el Ayuntamiento trabaja “codo con codo” con la Universidad para que León sea referente y uno de los puntos mundiales de mayor visibilidad del eclipse del 12 de agosto.

El director de Usuarios de la Agencia Espacial Española, Nicolás Martín, se refirió al empeño y compromiso político de descentralización de la actividad espacial y su fomento fuera de Madrid. El curso de la ULE, manifestó, “es un gran ejemplo de lo bien que se está haciendo en el resto de sitios y buen ejemplo de la actividad espacial buena que se puede estar desarrollando en toda España, en toda la región”.

El catedrático de Ingeniería Aeroespacial, y primer director en funciones de la Agencia Espacial Española, Miguel Belló, recalcó que la aportación de España a la Agencia Espacial Europea se ha triplicado en los últimos años hasta alcanzar los 450 millones “Tenemos mucho más actividad y un papel mucho más importante. Antes hacíamos componentes pequeños, subsistemas, ahora hacemos misiones completas, pero no es solo eso, tenemos dos nuevos astronautas como Pablo y Sara, muy ligados a esta Universidad”.

Belló animó a los alumnos del curso a “ser ambiciosos”. “El espacio va de personas, va de talento, y por eso este evento es muy importante. El sector os necesita. Tenéis una formación excepcional. He trabajado mucho en el extranjero, con ingenieros formados en todos los países y los de España no tiene nada que envidiar a nadie. Necesitamos a todos los que estáis aquí, porque podéis alcanzar cualquier cosa”, les dijo.

También aludió a la pertinencia del contenido del curso. “Está cambiando el espacio. Antes, en comunicaciones un gran satélite geoestacionario que pesaba diez o 15 toneladas trabajaba solo, era fabuloso. Pero Starlink, Elon Musk y Space X han cambiado el paradigma. Ahora son constelaciones de órbita baja que no tienen latencia, las tecnologías son más pequeñas, ha cambiado el mundo y es el momento de las constelaciones” explicó.