Restricciones de tráfico el 17 y 22 de junio por el paso de dos rebaños de ovejas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Policía Local del Ayuntamiento de León informa de restricciones de tráfico el miércoles 17 de junio con motivo del tránsito de un rebaño de cerca de 1.700 ovejas desde Puente Castro hacia la avenida de Portugal, desde las 19:30 horas, aproximadamente.

Las vías afectadas serán la travesía Cirujano Rodríguez, avenida de La Lastra, avenida de San Froilán, calle La Flecha, avenida de La Lastra, calle Los Aluches, avenida Carrero Blanco, carretera de Vilecha, avenida Fernández Ladreda y avenida Portugal.

Asimismo, está previsto el tránsito de otro rebaño de ovejas de cerca de 2.200 cabezas el lunes 22 de junio, con el mismo itinerario que el anterior, a partir de las 7:00 horas aproximadamente.

La Policía Local recomienda a los conductores evitar estas rutas durante las horas mencionadas y utilizar vías alternativas. En cualquier caso, los agentes velarán en todo momento por la seguridad de la ciudadanía y la fluidez del tráfico.