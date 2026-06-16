El PP equipara el abono transporte de Ayuso a las tarjetas residente, como las de León que "está gobernada por el PSOE"

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La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha mostrado su "respeto" al requisito del empadronamiento para el abono transporte de la Comunidad de Madrid y lo ha equiparado la medida a las tarjetas de aparcamiento para residentes. "Es algo que se produce en todas las ciudades de España. En León, que está gobernada por un socialista, también ocurre", ha afirmado.

"Donde vivo, aquí en Madrid, hay zona verde y si no estás empadronado no puedes aparcar y no te dan la tarjeta", ha expresado este martes la diputada 'popular' en una rueda de prensa en la Cámara Baja, al ser preguntada sobre si le parece acertada la medida teniendo en cuenta la igualdad de los españoles.

Para la portavoz del PP el requisito de la tarjeta de residente, "también va en contra de la igualdad de los ciudadanos que viven en Madrid". "Yo estoy empadronada en mi circunscripción, en León, y aquí no me dan una tarjeta para aparcar como residente porque no estoy empadronada", ha declarado.

"Entiendo que es algo similar. Por lo tanto, es algo que se produce en todas las ciudades de España. En León, que está gobernada por un socialista, también ocurre. Sin estar empadronado no te dan la tarjeta de residente para poder aparcar, y por lo tanto es un ejemplo bastante análogo a lo que está haciendo la Comunidad de Madrid", ha zanjado.