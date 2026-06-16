León estará este miércoles en aviso amarillo por lluvias y tormentas

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Las provincias de León, Palencia y Zamora estarán este viernes en aviso amarillo por lluvias y tormentas, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogida por Europa Press.

Los avisos, que estarán vigentes desde las 13.00 horas y se extenderán hasta la medianoche, contemplan la posibilidad de lluvias de hasta 15 milímetros de precipitación acumulada en una hora en la Cordillera Cantábrica y El Bierzo en León y en la zona de Sanabria (Zamora).

En estas zonas, en la Meseta de León y la Cantábrica de Palencia también hay aviso amarillo por tormentas con probabilidad de rachas muy fuertes sin que se descarte granizo, en el mismo tramo horario.