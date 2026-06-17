La N-120 encajará 150 camiones más con el estreno de Dia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Dia es tendencia en el repertorio de empleo en Villadangos. «Te estamos buscando! En Dia España queremos incorporar operarios de almacén, para unirse a nuestro equipo del nuevo Centro Logístico de León, ubicado en el polígono industrial de Villadangos del Páramo. Si eres una persona proactiva, te apasiona el trabajo en equipo, tienes experiencia en la preparación de pedidos y estás buscando un cambio, ¡esta es tu oportunidad! Preparación de pedidos: recogida, embalaje y verificación de productos según las especificaciones de cada pedido, asegurando la eficiencia y precisión en todo el proceso. Mantenimiento del orden y la limpieza: organización y limpieza de las zonas de trabajo, garantizando un entorno seguro y optimizado para las operaciones diarias. Manejo de transpaleta y apiladores: utilización segura y eficiente de transpaletas manuales y eléctricas, así como apiladores, para la ubicación y movimiento de mercancías». Mercancías en aluvión. Tanto, que de forma gradual y mientras alcance el grado máximo de actividad, desde el próxiomo 25 de junio, el nuevo centro loogístico de Villadangos comenzará a endosar más tráfico pesado a la N-120, donde no cabe un camión más. La nueva carga de circulación, hasta 150 vehículos diarios, está al margen de la indolencia que muestra el Gobierno con la situación de tráfico en la nacional más poblada de las que atraviesan la provincia, con un desvío de pesados a la autopista de peaje en un proceso que lastra la competitividad y el desarrollo de la zona. Una vía de alta cacapidad a medio gas mientras los dos carriles de la carretera de la ruta jacobea desbordan presión, en especial en el tramo de travesías más próximo a la capital leonesa, mientras ejerce de distribuidor de movilidad para las zonas residenciales y pueblos del alfoz. En el municipio de Valverde de la Virgen se han doctorado en paciencia ante este reto de soportar la creciente demanda de circulación que genera el polo de Villadangos. El tráfico ya es el único matiz negativo de este estreno en ciernes, que eleva el nivel del polígono leonés. 64.000 metros cuadrados para atender la demanda de 200 tiendas, más de 150 camiones, y más de un centenar de empleos. Para conseguir esa base de hilera de muelles de carga que se pierde en la cuenta, la compañía invirtió 40 millones de euros. A una semana del estreno, hay oferta de empleo en Dia.

La plataforma aumenta el 25 de junio la actividad del polígono y el tráfico de la nacional saturada de vehiculos pesados