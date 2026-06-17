Un leonés manda un video sexual de su ex al nuevo novio de la joven

Un hombre ha sido condenado a una pena de cuatro años de prisión por la plaza 2 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de León, como autor de un delto de revelación de secretos, por enviar al nuevo novio de su expareja un video sexual en el que el condenado aparecía manteniendo relaciones sexuales con la mujer, en un momento en el que eran pareja.

De acuerdo a la sentencia, el condenado mantuvo una relación sentimental entre los meses de abril y julio de 2024 con una mujer; cuando ésta le comunicó su intención de poner fin a dicha relación, con ánimo de amedrentarla, él le dijo que no lo hiciera o le partiría los dientes.

El 2 de septiembre de 2024, sobre las 0.10 horas, con ánimo de atentar contra la intimidad de ella, envió desde el terminal móvil de un amigo suyo sin que éste tuviera conocimiento de ello, al teléfono móvil de la actual pareja de su ex un vídeo en el que aparecía ella manteniendo relaciones sexuales con él y que fue grabado sin conocimiento ni consentimiento de ésta, en el que decía: «mira cómo me follo a tu novia, cornudo, vikingo», entre otras expresiones dirigidas al nuevo compañero sentimental de la mujer. Instrucción 4 dictó auto en fecha 3 de septiembre de 2024 en el que acordó una orden de protección a favor de ella.

El sospechoso también había amenazado a la mujer por intentar poner fin a la relación antes