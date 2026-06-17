El Corte Inglés y Casa Botines crean un mapa de León

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

El Corte Inglés y el Museo Casa Botines Gaudí de León se han unido para crear un mapa de la capital leonesa, diseñado por el ilustrador Salvador García, que busca convertirse en «un souvenir más» para todos los visitantes de la ciudad.

El director general de la Fundación Obra Social de Castilla y León, José María Viejo, presentó ayer el plano urbano, denominado León city map, junto al director de Comunicación y Relaciones Institucionales de El Corte Inglés León, Juan Carlos Vázquez, y la concejala de Educación, Turismo e Igualdad del Ayuntamiento de León, Mercedes Escudero, en un acto en el que puntualizó que «no se tata de un mapa al uso sino de un trabajo con un componente artístico en el que los monumentos aparecen perfectamente recreados, lo que lo convierte en un souvenir más, además de servir para moverse o planificar la visita», destacaron los interventores.