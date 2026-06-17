Díaz Pico alaba a la hostelería como «antídoto» contra la despoblación

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El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Alberto Díaz Pico, puso de relieve este la «importancia» de la hostelería y el turismo para Castilla y León, una comunidad que tiene entre sus grandes retos «la despoblación» y para la que el sector se trata del «mejor antídoto».

En su primera intervención pública tras su toma de posesión como consejero de Vox, Alberto Díaz Pico consideró que «el mejor antídoto» para la despoblación pasa por «la cohesión social y la riqueza», algo que, según afirmó «generan los emprendedores y los empresarios del sector de la hostelería y del turismo», a los que se refirió como «el mejor antídoto frente a la despoblación».

Así lo resaltó el consejero de Cultura, Turismo y Deporte con motivo de la celebración de la II Gala de Hostelería y Turismo de Castilla y León, organizada por la Consejería en colaboración con la asociación de autonómica (Hosturcyl), cuyo presidente, José Luis Álvarez, explicó que esta segunda gala «reconocer el trabajo de los abuelos, de los padres y la continuidad de unos negocios», al tiempo que pone el foco en la sostenibilidad del sector.

En el transcurso de la II Gala de Hostelería y Turismo de Castilla y León fueron homenajeados nueve restaurantes históricos, uno por cada provincia de la comunidad, seleccionados por las asociaciones provinciales de hostelería por su trayectoria, su compromiso con la cocina tradicional y su contribución a preservar la identidad gastronómica castellana y leonesa, entre ellos el Entrepeñas en Geras de Gordón.

Como novedad, en el transcurso de la gala se reconocieron distintos perfiles profesionales del sector hostelero y hotelero, premiando categorías como dirección hotelera, recepción, gobernanza, camareras de pisos, servicio de sala, coctelería, cocina y sumillería con el objetivo visibilizar y poner en valor «el trabajo, la dedicación y la excelencia» de todos los profesionales que forman parte de la cadena de servicio y que «contribuyen diariamente al prestigio de la hostelería».