La Guardia Civil sorprende a dos expoliadores con 137 piezas históricas en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha investigado a dos personas como presuntas autoras de un delito contra el patrimonio histórico, tras ser sorprendidas realizando actividades de búsqueda y localización de restos arqueológicos mediante el uso de detectores de metales sin la preceptiva autorización administrativa.

Los hechos tuvieron lugar en una zona catalogada de interés arqueológico ubicado en el municipio de Prado de la Guzpeña (León), donde la Guardia Civil localizó a los investigados portando detectores de metales y diverso material destinado a la búsqueda de evidencias materiales de valor histórico y extracción de objetos antiguos.

Durante la actuación se intervinieron un total de 137 piezas de distinta antigüedad relacionados con la actividad desarrollada, así como diversos hallazgos cuya procedencia y valor patrimonial están siendo analizados por los especialistas competentes, los cuales fueron extraídos del yacimiento sin una planificación y recogida de datos adecuada siguiendo la metodología arqueológica, produciendo una afección sobre la integridad de la información obtenida y perjudicando futuros estudios.

La Guardia Civil recuerda que la utilización de detectores de metales para la búsqueda de restos arqueológicos o históricos está sometida a autorización administrativa y que la extracción o alteración de objetos de interés patrimonial sin los permisos correspondientes puede ocasionar daños irreparables al patrimonio cultural, además de conllevar responsabilidades penales y administrativas.

La protección del patrimonio histórico constituye una prioridad para la Guardia Civil, que mantiene una estrecha colaboración con las administraciones competentes para prevenir y perseguir cualquier actuación que suponga una amenaza para la conservación de los bienes culturales y arqueológicos.

La investigación ha sido desarrollada por efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de La Pola de Gordón, dentro de las labores de vigilancia y protección del patrimonio histórico y cultural que desarrolla la Guardia Civil en la provincia de León, incorporando al atestado policial el informe de valoración de daños al patrimonio arqueológico, elaborado por el Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, en León.

Las diligencias instruidas fueron remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de los de Cistierna (León).