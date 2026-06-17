Descarrila un mercancías y salpica la conexión entre León y Príncipe Pío

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un tren de mercancías sufrió un percance al norte de Madrid que salpica a la circulación por vía convencional y a los trenes de media distancia que conectan León y Madrid, en la estación de Príncipe Pío. Para salvar la incidencia, que ha dejado tres vagones del mercante fuera de vía en la zona de influencia del Escorial, se ha preparado un plan alternativo de transporte que incluye autocar hasta Ávila y que afectará a los viajeros de los media distancia entre León y la capital de España por vía convencional.