Las escuelas infantiles de la Junta en León, sin climatización en plena ola de calor

Con todavía más de un mes por delante de curso, hasta el 24 de julio, los trabajadores de las escuelas infantiles de la Junta en la capital leonesa siguen con la vista puesta en el termómetro. No baja de 27 grados en las aulas y las zonas comunes donde atienden a los menores de entre 0 y 3 años, durante buena parte de la jornada escolar, como alertan los afectados, que insisten en que el compromiso de la administración autonómica de poner en funcionamiento sistemas de climatización sólo se ha estrenado en una. Sólo en Viuda de Cadenas, donde apenas hay dos clases, han comprobado la fiabilidad de los compromisos políticos, mientras que en las otras tres, Parque de los Reyes, Puente Castro y La Inmaculada, siguen a la espera de que el verbo se haga temperatura con la instalación prometida.

Hasta entonces, los trabajadores de los centros públicos de titularidad autonómica intentan crear las condiciones con remedios caseros: bajan las persianas desde primera hora, abren ventanas y apuran el uso de los ventiladores de pie que tienen como todo auxilio, aunque por ahora rtambién son escasos y no dan ni para generar una corriente cruzada. En el Parque de los Reyes, incluso han metido uno dentro de una cuna para poder moverlo, a la vez que los menores corretean por las aulas y los pasillos durante toda la jornada escolar y los educadores y personal auxiliar intentan conciliar la seguridad con el bienestar ambiental.

Los afectados insisten en la tomadura de pelo por parte de la Junta, que hace menos de un mes sofocó sus reclamaciones con una promesa hueca. Sin los sistemas de climatización la temperatura rebasa con mucho lo aconsejado. Pero ya se resignan a tener que aguantar el calor hasta final de curso.