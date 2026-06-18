Adif alardea del acuerdo con San Andrés para abrir el puente de San Juan de Dios

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Adif Alta Velocidad y el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo acuerdan la puesta en servicio del nuevo vial de San Juan de Dios, una infraestructura muy demandada, que entra en funcionamiento hoy, jueves 18 de junio.

Las obras ejecutadas por Adif Alta Velocidad consisten en un nuevo vial y su correspondiente paso superior en el entorno de la línea León–Gijón Sanz Crespo, que conecta la glorieta de confluencia de la Avenida San Ignacio de Loyola y la Carretera CL-623 con el cruce de las calles Pontona y Jesús Nazareno, donde se ha ejecutado una nueva glorieta.

El nuevo vial cuenta con cuatro carriles, dos por sentido, en su parte inicial entre la glorieta de confluencia de la Avenida San Ignacio de Loyola y la carretera CL-623 hasta la nueva glorieta, de dos carriles, ubicada en el nuevo acceso al hospital San Juan de Dios. Asimismo, cuenta en su margen sur con acera de 2,5 metros y con un carril bici de 2 metros. Por su parte, el paso superior tiene una longitud de 43 metros y la calzada también cuenta con espacio para acera y carril bici.

Todas estas actuaciones, ejecutadas por Adif AV, se ceden por un periodo de 75 años mediante Concesión Administrativa al Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, quien asume la explotación y el mantenimiento de la infraestructura.

El acuerdo entre ambas instituciones también incluye la ejecución, por parte de Adif AV, de una pasarela peatonal que permitirá salvar la presa del Bernesga. Las obras de esa pasarela se encuentran ya contratadas y se prevé su finalización antes de que acabe el año. Por tanto, el desvío provisional para peatones tendrá una duración limitada que permite la apertura inmediata del vial, mientras se ejecuta la solución permanente.

Con esta propuesta se mejora de forma significativa e inmediata la movilidad en la zona y se da respuesta a una reivindicación histórica de la ciudadanía, desbloqueando una actuación muy demandada y que ahora podrá ponerse finalmente al servicio de los vecinos.