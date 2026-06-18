El PP denuncia la parálisis de las obras en los Huertos de La Candamia dos años después de su incendio

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de León ha denunciado el estado de "abandono" en el que se encuentran los Huertos de Ocio de La Candamia. Según la formación de la oposición, los usuarios de estas instalaciones, en su mayoría personas mayores, continúan sin disponer de unos servicios higiénicos adecuados ni de un centro de reuniones, más de dos años después de que un incendio destruyera la caseta original en enero de 2024.

La concejala popular Paloma Robles visitó el recinto para comprobar el estado de unas obras de reconstrucción que, según afirma, se encuentran actualmente paralizadas por el equipo de gobierno socialista liderado por José Antonio Diez. Robles señaló que de la nueva edificación prometida solo se ha ejecutado una plataforma de hormigón perimetrada por vallas, lo que obliga a los 176 adjudicatarios de los huertos a prolongar el uso de aseos portátiles provisionales que los propios afectados consideran insuficientes e indignos.

A la falta de la infraestructura principal se suman, según el balance de los populares, otras deficiencias de mantenimiento en el entorno urbano de La Candamia. La edil del PP alertó sobre el deterioro de los elementos de la zona biosaludable, la falta de limpieza en los caminos interiores y los problemas de seguridad vial en los accesos al recinto, marcados por la proliferación de baches en la calzada y la ausencia de badenes para controlar la velocidad del tráfico.

Ante esta situación, el Partido Popular ha exigido al Gobierno municipal la reanudación inmediata de los trabajos de la caseta y un incremento en las partidas presupuestarias para el acondicionamiento de los espacios comunes. Robles instó al alcalde a traducir en "hechos" el discurso institucional sobre la atención a la tercera edad, reclamando medidas urgentes que garanticen unos servicios básicos de calidad para los usuarios del complejo.

El abandono de las instalaciones es considerable.