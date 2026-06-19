El atajo sur de León vuelve a latir en el GPS

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Adif Alta Velocidad y el Ayuntamiento de León devolvieron el tráfico al nuevo paso superior sobre el ferrocarril en Trobajo del Cerecedo, tras una inversión de 3»5 millones de euros por parte de Adif AV para potenciar la movilidad peatonal y del tráfico rodado, a la vez que se permitirá aumentar la capacidad ferroviaria. La actuación, promovida en el marco de la mejora de la Red Ferroviaria de Interés General, supuso la demolición de la estructura que existía previamente y la construcción de un nuevo paso superior, que permite el cruce a distinto nivel sobre la línea de alta velocidad a León. El nuevo puente, que cuenta con financiación europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU, tiene de 25,30 metros entre sus soportes principales y una anchura total de 14,10 metros, en los que se incluyen dos carriles para la circulación rodada y aceras más amplias a ambos lados, mejorando significativamente las condiciones de movilidad y seguridad para vehículos y peatones en este entorno.Gracias a esta nueva estructura, que tiene un solo vano de 25,3 metros frente a los dos de la existente anteriormente, se elimina el apoyo o pila central entre las dos líneas ferroviarias. Este hecho, que también ha permitido alejar de las vías los apoyos laterales, hace posible que los trenes puedan circular a una mayor velocidad de circulación a su paso por este punto, lo que supone una importante mejora del servicio, de las condiciones de explotación y una mejor eficiencia del tráfico ferroviario. Este es uno de los accesos directos a la ciudad de León desde las vías de prenetración del sur, clave para el movimiento y la conexión con el polígono de Onzonilla.