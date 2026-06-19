El premio de la Bonoloto se vendió en los puestos 9/19 de la Plaza de Abastos de La Bañeza.

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La fortuna sonrió ayer doblemente a la provincia de León. En el sorteo de la Lotería Nacional, el despacho receptor número 45815, ubicado en la avenida de Madrid en el centro de Puente Castro vendió parte del Gordo, el 09.272, dotado con 300.000 euros al número. Fue uno de los siete lugares en los que se distribuyó este primer premio junto a Gijón, Barbate, San Sebastián, una localidad de Murcia y Puerto del Rosario en Las Palmas.

También hubo premio en La Bañeza, en el sorteo de la Bonoloto, con un boleto de 5 + C. Se vendió en los puestos 9/19 de la Plaza de Abastos, en el despacho receptor 45.545. No hubo acertantes de 6 aciertos para la combinación 02, 14, 18, 29, 37 y 43, con el 11 como complementario y el 2 como reintegro.