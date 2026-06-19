El PP muestra el curioso recorrido para peatones al abrir el puente de San Juan de Dios

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El PP de San Andrés ha recorrido la curiosa alternativa para los peatones que propone provisionalmente el Ayuntamiento tras abrir, aún sin la pasarela que cruza la presa del Bernesga, el puente de San Juan de Dios.

"Bajas la rampa, cruzas dos calles sin paso de peatones, luego una acera sin rebaje, al otro lado sin acera, subes el camino y llegas a Azorín". Esa es la breve explicación del nuevo camino, acceso desde hace años a los chalés de la zona y para vehículos que vienen de Azorín. "Ahora han puesto un cono y una señal y lo han prohibido". Los vecinos están que trinan, comenta el PP.