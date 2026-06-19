Los cuatro destinos a los que podrán viajar gratis los jóvenes leoneses este verano

Publicado por Redactora jefa Área Exterior y Revista Redacción Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Juventud que dirige Vera López, pone en marcha una nueva edición del programa de ocio gratuito ‘Un día de verano’, con cuatro actividades dirigidas a jóvenes del municipio con edades entre los 16 y 30 años. Son tres excursiones al Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira, el 11 de julio, a Santiago de Compostela, el 25 de julio, y a Oporto, el 15 de agosto. El programa se completa con una actividad en torno al eclipse en León el 3 de agosto.

Pueden participar en este proyecto jóvenes de 16 a 30 años empadronados en el municipio a 1 de junio de 2026 o estar matriculado en la Universidad de León o en algún centro educativo del municipio durante el curso 2025-2026. Las personas menores de edad deberán ir acompañadas por una persona mayor de edad.

El plazo deinscripciónse abre el próximo 22 de junio a las 9:00 horas. La solicitud puede presentarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de León de forma presencial en el Centro de Información Juvenil León Joven.

Cuatro actividades

El programa 'Un día de verano' arranca el 11 de julio con una excursión alFestival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira, uno de los referentes mundiales del folk. Es uno de los eventos musicales más multitudinarios de toda España. Su magnitud excede ya lo puramente musical, para consolidarse como un espacio libre donde confluyen gentes de todas las tribus llegadas de los más diversos puntos de la geografía. En 2003 fue declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional, y en 2005 de Interés Turístico Internacional.

Quince días después, el 25 de julio, está programada una excusión a Santiago de Compostela en su día grande. El 25 de julio es una fecha única para disfrutar de Santiago de Compostela. Un buen momento para descubrir su rico patrimonio, disfrutar de su gastronomía o perderse entre la historia jacobea depositada en cada piedra de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad. Ese día tiene lugar la misa del Apóstol y durante la cual se podrá ver el botafumeiro, extraordinario inciensario de gigantescas dimensiones, balancearse en la Catedral perfumándola y envolviéndola en un halo místico. Además del Apóstol Santiago en esta catedral se encuentran enterrados los reyes leoneses Fernando II y Alfonso IX. Esta actividad cuenta con un máximo de 50 plazas y un mínimo de 30.

En agosto, el día 3, con motivo del del 12 de agosto, la Concejalía de Juventud ha programado una actividad participativa bajo el título ‘Origen del Universo + info #Eclispe2026’. La actividad está prevista para 500 personas con un reparto gratuito de gafas homologadas para poder visibilizar el eclipse la semana siguiente. En esta actividad nocturna, de unas dos horas, habrá una observación planetaria con telescopio (planetas, satélites y cuerpos celestes próximos) y una observación de espacio profundo con telescopio digital (nebulosas, galaxias, cúmulos estelares …). El lugar de realización está pendiente de determinar.

Una excursión a Oporto, el 15 de agosto, cerrará el programa de ocio para jóvenes ‘Un día de verano’. Oporto es una ciudad hermanada con León desde 2004. Destaca tanto por un patrimonio como por sus playas, que sabe combinar la antigüedad de iglesias y monumentos, como la Catedral o la iglesia de San Francisco, con la contemporaneidad de destacados edificios, como la Casa de la Música o el Museo de Serralves. La estación de São Bento, con su vestíbulo revestido de azulejos, es el lugar ideal para iniciar el recorrido –en dónde los jóvenes participantes podrán admirar un mosaico de temática leonesa-, y que representa al noble portugués Egas Moniz presentándose ante Alfonso VII de León en Toledo con una soga al cuello para demostrarle su lealtad, a pesar de la guerra que enfrentaba a los dos reinos