El Real Aero Club de León activa su modernización: luz verde a la reforma de La Virgen del Camino

El Real Aero Club de León da un paso de modernidad. La Asamblea General Ordinaria de la entidad aprobó el pasado jueves, por mayoría de sus socios, la ejecución del proyecto de mejora de accesibilidad, implantación de control de accesos y rehabilitación energética y funcional del ala oeste de su emblemática sede de La Virgen del Camino. Una decisión estratégica que marca el inicio de una nueva era para el club y un desembolso de 400.000 euros.

La sesión, caracterizada por una alta participación y un intenso debate técnico y económico, reflejó la enorme implicación de la masa social en el devenir de una institución que este año celebra una efeméride muy especial: su 75º aniversario. La aprobación no es un hecho aislado, sino el primer paso de una hoja de ruta para empezar a transformar y modernizar de forma progresiva todas las instalaciones.

Un proyecto madurado desde 2024

La propuesta respaldada por los socios es el fruto de un proceso de trabajo que comenzó a finales de 2024. Desde entonces, el club ha definido sus necesidades prioritarias, convocó un concurso de ideas y desarrolló la solución técnica "más eficiente y viable a nivel funcional, constructivo y económico", indica su directiva.

Durante la Asamblea, el Estudio de Arquitectura Quirós Presa fue el encargado de desgranar al detalle una propuesta que se articula en torno a cuatro ejes fundamentales:

La accesibilidad universal para garantizar un uso cómodo, seguro e inclusivo de todo el recinto para los socios; el control de accesos inteligente con un sistema tecnológico moderno que reforzará la seguridad y optimizará la gestión de la entidad mediante el análisis de datos reales de uso; la eficiencia energética para reducir el consumo; y una nueva identidad visual, que pasa por la renovación estética del ala oeste para proyectar una imagen "más actual, ordenada y alineada con la evolución futura del complejo".

Para minimizar el impacto y no interferir en el disfrute de las instalaciones durante los meses de mayor actividad, la planificación prevé que las máquinas comiencen a trabajar después de concluir la temporada de verano.

Los trabajos tendrán una duración estimada de 5 meses, por lo que la previsión oficial apunta a la primavera de 2027 para la inauguración de la renovada sede.

Rumbo a los próximos 75 años

Esta intervención se presenta como el "punto de partida" de un proceso de transformación mucho más amplio. La junta directiva y los socios han dejado clara su voluntad de avanzar con una visión a medio y largo plazo, apostando por un crecimiento sostenible, ordenado y adaptado a los nuevos tiempos. Coincidiendo con sus tres cuartos de siglo de vida, el Real Aero Club de León no solo celebra su pasado, sino que blinda su futuro con una infraestructura de vanguardia.