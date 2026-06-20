León concentra 640 de los 6.400 contratos sanitarios de refuerzo estival de Sacyl

La provincia de León tendrá un peso estratégico dentro del plan de contingencia diseñado por el Servicio de Salud de Castilla y León (Sacyl) para garantizar la asistencia sanitaria durante este verano. De las más de 6.400 contrataciones previstas en toda la comunidad para hacer frente al aumento poblacional y a las vacaciones del personal, la provincia leonesa absorberá 640 profesionales, repartidos entre los centros hospitalarios y de Atención Primaria de las áreas de salud de León y de El Bierzo.

El objetivo de este despliegue es asegurar la cobertura en una época marcada por el descenso de la actividad programada y el cierre preventivo del 10% de las camas hospitalarias en CyL por la menor demanda.

En el ámbito hospitalario, la provincia se sitúa a la cabeza de la comunidad en volumen de contrataciones asistenciales (médicos, enfermería y técnicos), al sumar 533 nuevos profesionales destinados a sus dos centros de referencia. En el Hospital de León se realizan 393 contrataciones asistenciales, y se sitúa entre los complejos hospitalarios que más personal recibirá de toda la autonomía; mientras el Hospital El Bierzo se reforzará con 140 profesionales para mantener la actividad durante los meses de julio, agosto y septiembre.

Esas cifras corresponden exclusivamente al personal asistencial, a las que habrá que sumar el reparto provincial de los 2.200 contratos de gestión y servicios —como celadores y administrativos.

En lo que respecta a la Atención Primaria, los centros de salud de la provincia sumarán 107 contratos estivales para mitigar la presión asistencial en el medio rural. El área de salud de León recibirá 47 profesionales, mientras que el área de El Bierzo contará con 60. Y ante la habitual escasez de médicos de familia en las bolsas de empleo, las gerencias reorganizarán las plantillas mediante actividad extraordinaria por las tardes.

Además, la provincia de León ha sido declarada como zona prioritaria para la implementación de un plan especial de transporte a la la demanda mediante la contratación de taxis locales, para asegurar que ningún paciente del medio rural quede incomunicado.

La provincia leonesa no solo recibirá refuerzos temporales, sino que consolidará mejoras estructurales en su red de emergencias de cara al futuro. El plan de Sacyl contempla la incorporación de nuevas unidades que se quedarán de manera permanente en Toreno, que dispondrá de una nueva unidad de Soporte Vital Básico, y en León y Ponferrada, a las que llegan nuevas unidades de Soporte Vital Avanzado para elevar el potencial de respuesta en situaciones críticas.