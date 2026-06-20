El Hotel Barceló León cerrará 1 año para su profunda metamorfosis

El panorama hotelero de la capital leonesa se prepara para uno de los movimientos más potentes de los últimos años. El emblemático Barceló León Conde Luna, uno de los grandes buques insignia del turismo urbano, de congresos y gastronómico de la ciudad, cerrará sus puertas el próximo mes de septiembre durante un año. El motivo: una profunda y ambiciosa reforma integral para transformar por completo sus habitaciones y salones de eventos para adaptarlas a los estándares de lujo y modernidad de la cadena.

Este movimiento estratégico llega tras un periodo de transición. El grupo mallorquín Barceló Hotel Group desembarcó en León en 2021 bajo un régimen de arrendamiento para gestionar los activos de la familia Vázquez (grupo By Vamuca). En julio de 2025, la multinacional dio un paso más al adquirir el Conde Luna y el Alfonso V en propiedad para consolidar su apuesta por León.

El hotel, que ya había renovado 34 habitaciones, se encuentra inmerso ahora en una primera fase de trabajos de diseño y renovación progresiva de la decoración y el mobiliario de las que habían quedado más obsoletas con una empresa externa especializada.

No obstante, el verdadero «plato fuerte» de la metamorfosis llegará a partir de septiembre con el cierre del edificio de la avenida Independencia. El proyecto estrella de la reforma contempla habilitar el patio interior del edificio para implantar un nuevo restaurante y potenciar la oferta gastronómica del hotel, que actualmente corona la planta décima con el Nimú Azotea y a pie de calle con Casa Mando.

El plan para el hotel de cuatro estrellas no se limitará a la superficie. Incluye también una reforma de la planta sótano para optimizar el espacio y ampliar el número de plazas de aparcamiento disponibles, uno de los servicios más demandados tanto por los clientes alojados en sus 134 habitaciones como por los usuarios de sus más de 1.000 metros cuadrados de salones.