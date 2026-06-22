La Universidad abre las puertas al mundo educativo de Montessori

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El Instituto Confucio de la Universidad de León acoge desde hoy y hasta el jueves el curso Montessori 0-6: comprender, vivir y aplicar el método desde la práctica, dirigido a estudiantes de los grados de Educación Infantil y Primaria, así como a maestros en ejercicio, y abierto también a la participación de cualquier persona interesada en conocer esta metodología.

Las clases se desarrollarán en horario de mañana los días 22, 23 y 25 de junio de 9.30 a 14.00 horas y el 26 de junio de 9.30 a 13.30 horas hasta completar un total de 21,5 horas (17,5 presenciales y cuatro de trabajo personal del alumnado).

Los participantes en este curso podrán aprender los fundamentos del enfoque Montessori desde una perspectiva práctica y aplicable, al tiempo que podrán conocer el origen del método a través de la biografía de María Montessori, según informa Europa Press.

También aprenderán a identificar las características esenciales del ambiente preparado y vivirán experiencias directas con materiales Montessori (Vida Práctica, Sensorial, Lenguaje, Matemáticas y Ciencias). Todo ello permitirá a los alumnos desarrollar una mirada observadora y respetuosa hacia el niño e integrar herramientas concretas para aplicar los principios Montessori en el aula y en casa.

La dirección de esta propuesta formativa ha corrido a cargo de los profesores Cristina López de la Hermosa y Roberto Baelo Álvarez, que han explicado que en las clases se analizará cómo observar a los niños desde una perspectiva científica y empática para poder gestionar conflictos desde el acompañamiento emocional. El curso ha sido organizado por el departamento de Didáctica General, Específicas y Teoría de la Educación y el Centro Montessori de León, con la colaboración del Vicerrectorado de Inclusión, Igualdad y Proyección Social.