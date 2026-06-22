El radar móvil patrocina el acceso a la vía principal

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El rádar móvil de León es un faro para el tráfico; un vehículo rotulado, el único depredador que alerta a la especie depredada. Ese ojo, ahí, se regodea a veces con la función, como cuando elige puntos de fricción para frotar el genio de la lámpara; así, cuando se coloca en posición de espera en el piano de las intersecciones de Reyes Leoneses, para poner a prueba la visibilidad del usuario que se incorpora por delante a la vía. Las emociones a flor de piel cuando se trata de rebasar el radar móvil sólo tienen un punto de comparación cuando un vehículo policial no deja ver la calzada.