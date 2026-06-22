Un motorista derrapa en León y resulta herido en una pierna

Un motorista de alrededor de 50 años ha resultado herido esta mañana tras sufrir un resbalón en General Gutiérrez Mellado.

El Servicio de Emergencias 112 recibió un aviso a las 07:49 horas procedente de la avenida General Gutiérrez Mellado, en la rotonda con la Avenida de los Reyes Leoneses. Era de una motocicleta que ha caído al suelo por un resbalón y ha chocado contra un turismo.

En el aviso se solicitaba asistencia para el motorista, de unos 50 años, consciente y herido en una pierna. Se avisó a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia. Informado también el Cuerpo Nacional de Policía.