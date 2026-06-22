El polémico reparto de Soletes Repsol que indigna a León este verano

Los hermanos Quijano, en el bar La Lola durante la presentación de uno de sus álbumes.dl

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La edición veraniega de los Soletes de la Guía Repsol ha desatado una inesperada polémica en León. Lo que debía ser una celebración de la gastronomía local se ha convertido en motivo de debate tras las elecciones realizadas por personalidades famosas, especialmente por el grupo musical Café Quijano.

Este año, la Guía Repsol decidió innovar su formato habitual entregando a músicos, actores y escritores la responsabilidad de seleccionar establecimientos merecedores del distintivo amarillo. Una apuesta arriesgada que en el caso de León no ha sentado precisamente bien entre los hosteleros y amantes de la gastronomía provincial.

El malestar surge cuando ningún famoso eligió restaurantes leoneses de la provincia, a excepción de Café Quijano, quienes curiosamente recomendaron tres locales en León pero también incluyeron uno de su propiedad entre las selecciones, La Lola. Esta decisión ha levantado ampollas y generado suspicacias sobre los criterios empleados en esta edición tan especial.

La nueva fórmula de los Soletes

Los Soletes representan establecimientos que recomendarías a un amigo por ofrecer propuestas apetecibles, solventes y económicamente asequibles. Son lugares ideales para disfrutar de buena gastronomía sin perder ese carácter cotidiano que les hace especiales. Actualmente, más de 5.000 cafeterías, bares, restaurantes, puestos de fast good, vinotecas, heladerías y terrazas lucen orgullosas este distintivo.

Para esta edición estival, más de 60 personalidades han otorgado más de 250 galardones por toda España. La iniciativa buscaba dar un giro refrescante a la tradicional selección realizada por el equipo de expertos de la Guía, permitiendo que rostros conocidos compartieran sus rincones gastronómicos favoritos con el público.

Sin embargo, el experimento ha generado resultados dispares según las regiones. Mientras en algunas provincias los famosos han apostado por establecimientos locales poco conocidos, en otras como León la situación ha sido diferente.

Las controvertidas elecciones de Café Quijano

El grupo musical leonés Café Quijano seleccionó cuatro establecimientos en total: tres en la provincia de León y uno en Madrid. En León, sus recomendaciones fueron el Bar Restaurante Madrid situado en Puebla de Lillo, La Granja y La Lola en la capital leonesa. En Madrid, eligieron el restaurante Parole.

Lo llamativo del asunto es que uno de estos locales pertenece a la propia banda -más bien a su progenitor-, La Lola, generando dudas sobre la objetividad de las recomendaciones. Aunque no se especifica cuál de los establecimientos mencionados es de su propiedad, el detalle no ha pasado desapercibido para la comunidad gastronómica leonesa.

El principal reproche viene porque ningún otro famoso apostó por León en sus selecciones, dejando la representación provincial únicamente en manos de Café Quijano. Esta situación contrasta con el rico panorama hostelero leonés, reconocido por su calidad y tradición culinaria en toda España.

Origen y propósito de los Soletes

La calificación de los Soletes nació en junio de 2021 con un objetivo claro: apoyar al sector hostelero tras los difíciles meses de pandemia. La iniciativa buscaba reconocer a aquellos establecimientos que, durante los momentos más complicados, mantuvieron viva la alegría cotidiana con gestos aparentemente sencillos pero fundamentales.

Servir una caña perfectamente tirada o preparar una tapa excelente fueron acciones que cobraron especial relevancia cuando la normalidad parecía lejana. Los Soletes pretendían visibilizar ese esfuerzo y dedicación que caracteriza a la hostelería española.

Habitualmente, un equipo de expertos en gastronomía distribuidos por todo el territorio nacional y Andorra se encarga de buscar constantemente lugares merecedores del distintivo. Estos profesionales rastrean cada rincón, desde grandes ciudades hasta las localidades más pequeñas, garantizando que los establecimientos reconocidos cumplan con los estándares de calidad esperados.

Otras selecciones en Castilla y León

Fuera de León, otras provincias de Castilla y León han tenido mejor suerte con las recomendaciones de los famosos. En Segovia, la reconocida escritora Elvira Sastre eligió dos establecimientos: California y La Diligencia 35, ambos ubicados en la capital segoviana.

Por su parte, en Valladolid, el grupo musical Siloé apostó por Cro-issant y Cucú Bananas, dos locales situados en la ciudad del Pisuerga que ahora lucirán orgullosos el distintivo amarillo otorgado por una banda de su propia tierra.

La Guía Repsol tradicionalmente se centra en detectar establecimientos situados fuera de los circuitos habituales, poniendo el foco en los secretos mejor guardados del público local. Esta filosofía busca democratizar el reconocimiento gastronómico y llevarlo más allá de los restaurantes ya consagrados.

Herramientas digitales para descubrir los Soletes

Todos los establecimientos reconocidos, tanto con Soletes como con Soles Repsol, pueden consultarse en la aplicación móvil y la página web de la Guía Repsol. La app resulta especialmente útil gracias a su función de geolocalización, que permite encontrar fácilmente estos lugares estés donde estés.

Además, los usuarios pueden guardar sus favoritos y trazar rutas de viaje personalizadas que incluyan visitas a varios establecimientos distinguidos. Una herramienta pensada para los amantes de la gastronomía que planifican sus escapadas en torno a experiencias culinarias memorables.

A pesar de la polémica generada en León, la iniciativa de los Soletes continúa creciendo y ganando relevancia dentro del panorama gastronómico español, aunque esta edición haya dejado dudas sobre la conveniencia de delegar completamente la selección en personalidades sin experiencia evaluadora en el sector hostelero.