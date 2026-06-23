Doña Urraca librará a León de todos los males en la hoguera esta noche

A media noche arderá todo lo malo y se purificará todo lo bueno. Será a las 00.00 horas. La hoguera de San Juan está dedicada este año a Doña Urraca I de León, y con ella se obrará el milagro de que se vayan los males y se queden los bienes. O eso dice la tradición. Otra cosa es que se cumpla.

Media hora antes arrancará el espectáculo de fuegos artificiales «Luz real» a cargo de Pirotecnia Xaraiva. Ya está convenientemente acordonada la zona de disparo que corresponde a la ribera del río Bernesga, junto al Instituto de Educación Secundaria Eras de Renueva. Habrá un espectáculo de luz y sonido que dará paso al encendido de la hoguera.

Desde las 22.00 horas se pone en marcha la actividad «Fotografía los Fuegos de San Juan» con la Asociación`Focus. Será una salida de fotografía nocturna para ver de otra manera los fuegos artificiales. El punto de reunión será el aparcamiento del antiguo Toys’r us, junto a Carrefour, para subir a los antiguos depósitos de Las Lomas desde donde se guiará a los participantes para tomar las fotografías. Buena parte de las instantáneas que se adopten serán mostradas en una exposición especialmente célebre.

ACTIVIDADES LÚDICAS

También tendrá especial interés el grupo de aventura y actividades lúdico-deportivas gratuitas. Será en el Paseo de Papalaguinda desde el Parque Infantil de Tráfico hasta la zona de los lagos en dirección a la Plaza de Toros (zona ajardinada).

Desde las 18.30 horas habrá una nueva ronda de pasacalles con gigantes y cabezudos. La salida será desde el Ayuntamiento de San Marcelo. Se desarrollará en el entorno de la zona centro. La actividad cuenta con la participación de la Asociación de Gigantes y Cabezudos de León ‘A Paso de Gigante’, tradicionales en estas fechas.