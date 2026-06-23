Caos ferroviario en Valladolid: un enganchón en la Alta Velocidad paraliza varios trenes y afecta a un millar de pasajeros

Una viajera se dirige a coger el AVE en la estación de LeónDL

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La mañana de este martes se ha visto marcada por un importante incidente en la red ferroviaria de Alta Velocidad que ha provocado el colapso de varios servicios en la estación de Valladolid y alrededores.

Según los primeros datos, un enganchón en la línea de Alta Velocidad, a la altura del apeadero de Valladolid Universidad, ha sido la causa del caos. El suceso ha obligado a detener o cancelar varios trenes de largo recorrido, dejando atrapados a alrededor de un millar de pasajeros.

Entre los servicios afectados se encuentran

El AVE León-Alicante, que permanece detenido en Palencia.

El Alvia Madrid-Gijón, que no está circulando.

El AVE Gijón-Madrid, detenido en León.

El InterCity Ponferrada-Madrid, también parado en León.Los viajeros han quedado retenidos en los trenes o en las estaciones sin información precisa sobre los tiempos de restablecimiento del servicio.

Muchas personas se dirigen a sus puestos de trabajo o regresan de viajes, lo que ha generado una situación de gran incomodidad y malestar entre los usuarios.

Hasta el momento, Adif y Renfe no han ofrecido un comunicado oficial detallado sobre las causas exactas del enganchón ni sobre el plazo estimado para la resolución del incidente y la reanudación del tráfico. Se desconoce si se trata de un problema mecánico, un desperfecto en la catenaria o algún otro tipo de incidencia técnica.

Este tipo de averías en la línea de Alta Velocidad suelen provocar efectos en cadena en todo el corredor noroeste, especialmente en las conexiones entre Madrid, Castilla y León y Asturias.

Las estaciones de Valladolid, Palencia y León están siendo las más afectadas en estas primeras horas de la mañana.

Se recomienda a los viajeros que consulten el estado de sus trenes a través de la app de Renfe o en las pantallas de información de las estaciones, ya que es probable que se produzcan retrasos generalizados y posibles transbordos o anulaciones durante el resto de la jornada.