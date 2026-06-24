El absentismo laboral se dispara en León y triturará este año casi 19 millones de horas

El absentismo laboral en España ha alcanzado niveles récord al cierre de 2025 y consolida una tendencia al alza que ya se ha convertido en un problema estructural para el mercado laboral. Cada día hay cefrca de 11.800 trabajadores leoneses que no acuden a su puesto de trabajo, lo que supone más de 19 millones de horas de trabajo perdidas anuales y un coste superior a los 125 millones de euros en el cómputo de los doce meses, según los datos de la Federación de Empresarios Leoneses (Fele).

Ya lo advirtió la federación empresarial leonesa hace pocas fechas, cuando había situado en el 7,5% la media en León. Ahora el Informe Adecco sobre empresa saludable y gestión del absentismo la eleva al 7,68%, son 0,42 puntos porcentuales interanuales de crecimiento y más de dos puntos por encima del nivel previo a la pandemia, lo que indica que diariamente faltan a su puesto de trabajo entre 1,6 y 1,7 millones de personas en todo el país, de las cuales 1,27 millones se encuentran de baja médica por Incapacidad Transitoria. Asimismo, la tasa en el cuarto trimestre del año se ubicó en el 7,88%, el nivel más alto de la serie histórica.

En el primer trimestre se cifró en 75,96 días la media de la baja laboral en León, una cuantía «muy por encima de la baja laboral que hay en España, que está en 42,92», lo que requiere que «se busquen soluciones en todos los ámbitos», ya que «el absentismo influye en la productividad y en el propio bienestar de las empresas», ya que «cuando faltan trabajadores se trastoca toda la organización», lo que «afecta a la productividad, pero también al desarrollo y al bienestar de los propios trabajadores», advirtió Juan María Vallejo, presidente de Fele.

El informe apunta a que el incremento del absentismo se explica casi en su totalidad por el aumento de las bajas por incapacidad temporal (IT), que alcanzan el 5,97% (+0,29 p.p. interanuales). Detrás de esta evolución aparecen factores como el envejecimiento de la población activa, el aumento de los problemas de salud mental y la mayor duración de los procesos médicos.

El documento sostiene que este ascenso se explica casi totalmente por el aumento de las bajas por IT. Entre los factores determinantes destacan: asuntos que son de especial relevancia en León, como el envejecimiento de la población activa o el incremento de los problemas de salud mental. El repunte de las enfermedades profesionales, que crecieron un 6,16% en 2025, y están el 80% de ellas vinculadas a agentes físicos como sobrecargas o movimientos repetitivos.

La consecuencia en términos de tiempo de trabajo también es relevante: cada trabajador pierde de media 10,9 horas al mes. Este volumen de horas no trabajadas se traduce en una mayor presión sobre la planificación de turnos, la cobertura de puestos y los costes asociados a la actividad empresarial. Es una cifra sensiblemente superior en León, cuestión que ha generado preocupación.

Fele considera necesario que se afronte el problema «de una forma urgente, rápida y productiva» y, para ello, la jornada celebrada hoy busca «asesorar a las empresas y acompañarlas para resolver todas sus dudas legales, jurídicas o laborales» y «manejar las herramientas dentro del Consejo de Prevención de Riesgos Laborales».