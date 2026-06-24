Quintana ve inadmisible el caos de la basura y exige un plan de choque a San Andrés del Rabanedo

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

El Procurador del Común de CyL, Tomás Quintana, ha dictado una dura resolución contra el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo a raíz de la crisis en el servicio de recogida de residuos urbanos que se produjo en diciembre de 2025.

Lo que el Consistorio intentó justificar de forma verbal como una avería puntual de camiones, la institución lo eleva a la categoría de «alteración grave de un servicio municipal obligatorio y esencial». Advierte, además, que la situación generó riesgos sanitarios evidentes y vulneró derechos constitucionales de los vecinos. El Procurador expresa su «preocupación» por la «ausencia de previsión y medidas alternativas que eviten ese tipo de situaciones» y plasma en el escrito su «temor» a que puedan repetirse episodios similares en el futuro.

Quintana ve «inadmisible» que un municipio de la entidad poblacional de San Andrés dependa de que no se averíen varios camiones a la vez para no colapsar y tenga que recurrir de urgencia a la cesión de vehículos de León y Astorga para poder recoger los deshechos.

Aunque la fase más aguda remitió a principios de 2026, el servicio de basuras «sigue mostrando una alarmante fragilidad estructural, agravada además por episodios de vandalismo y quema de contenedores», valora. Y coincide con los vecinos en que ?«la presencia prolongada de bolsas fuera de los contenedores favorece riesgos sanitarios evidentes, afecta no solo al ornato urbano, sino a condiciones básicas de salubridad y convivencia ciudadana».

?El expediente se inició por las quejas de la asociación de vecinos de Pinilla, cuando las calles del municipio acumularon montañas de basura durante días consecutivos y provocaron malos olores, lixiviados y la aparición de ratas, roedores y pájaros entre los residuos.

?Ante este escenario, el Procurador del Común recuerda a San Andrés «que los artículos 43 y 45 de la Constitución son mandatos que obligan a los poderes públicos a organizar los servicios urbanos esenciales de manera que se eviten situaciones de degradación ambiental o riesgo sanitario como las descritas».

Y plantea cinco exigencias clave al equipo de Gobierno: que adopte «de inmediato» las medidas necesarias para asegurar una «prestación real, continua y eficaz del servicio» y erradique por completo las acumulaciones masivas de basura que puedan producirse en la vía pública.

También que ante la insuficiencia estructural de los medios elabore un plan de contingencia que refuerce el mantenimiento preventivo del servicio y dote al parque móvil de sistemas de sustitución eficaces para que las averías simultáneas no vuelvan a paralizar el municipio. Pide coordinar la recogida de residuos, la limpieza viaria y el control de plagas, con desinfecciones rápidas en situaciones de acumulación extraordinaria.

Incide, además, en la necesidad de una mayor transparencia hacia el ciudadano e insta al Ayuntamiento a que, de ahora en adelante, cumpla de «forma estricta» con su obligación legal de auxiliar y responder al Procurador del Común en sus investigaciones, ya que aprecia que hasta en en cuatro ocasiones no le han contestado. ?La pelota queda ahora en el tejado del Consistorio, que deberá decidir de forma motivada si acepta o rechaza este severo plan de choque para rescatar un servicio que, como remarca el Procurador del Común, está financiado rigurosamente por las tasas de unos vecinos que terminaron conviviendo con la suciedad y los roedores.