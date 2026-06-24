El ocre mate es pasto virgen para los grafiteros

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Hay pocos espacios verticales que se quedan al margen de la actividad febril de los grafiteros; el yo lo vi primero ya debe de tener ganador desde hace unos días en ese paso elevado de ocre mate que cambió otra estructura para acceder al polígono de Vilaldangos desde la N-120. El yo lo vi primero quedó plasmado en el chaflán de salida bajo el puente, cuando la rotonda que aún sólo está dibujada ya se podía conocer por la de la esquina de la pintura. Todo el cuidado que puso la comisión de patrimonio que vela por la integridad de los límites rigurosos que definen el paso del camino de Santiago por León se quedó en evidencia ante la rapidez de estos artistas en buscar espacios vírgenes para hacer pinacotecas a la vista de todo el mundo.