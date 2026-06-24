El caos ferroviario afectó a todos los trenes que conectan León y Madrid

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Adif restableció pasada media tarde de ayer la circulación ferroviaria en el tramo de alta velocidad entre Valladolid y la bifurcación Canal Duero, en sentido Palencia, después de reparar la avería en la electrificación que ha afectado este martes a las conexiones ferroviarias entre Madrid y el norte de España.

La recuperación del servicio permitirá restablecer progresivamente la normalidad en ambos sentidos de circulación tanto en la línea de alta velocidad Valladolid-Segovia-Madrid como en los corredores que conectan Asturias, Cantabria y el País Vasco con Valladolid y la capital de España, incluidas las relaciones con Palencia, Burgos y León. La mañana de este martes se ha visto marcada por un importante incidente en la red ferroviaria de Alta Velocidad que ha provocado el colapso de varios servicios en la estación de Valladolid y alrededores.

Según los primeros datos, un enganchón en la línea de Alta Velocidad, a la altura del apeadero de Valladolid Universidad, ha sido la causa del caos. El suceso ha obligado a detener o cancelar varios trenes de largo recorrido, dejando atrapados a alrededor de un millar de pasajeros. Entre los servicios afectados se relacional el AVE León-Alicante, que permanece detenido en Palencia; el Alvia Madrid-Gijón; el AVE Gijón-Madrid, detenido en León; el InterCity Ponferrada-Madrid, también parado en León.

Los viajeros han quedado retenidos en los trenes o en las estaciones sin información precisa sobre los tiempos de restablecimiento del servicio. Muchas personas se dirigían a sus puestos de trabajo o regresan de viajes, lo que ha generado una situación de gran incomodidad y malestar entre los usuarios. El origen del caos se localizó a primera hora de la mañana en un punto de la catenaria, concretamente en un cable sustentador, que es el elemento encargado de equilibrar la tensión eléctrica de la línea. Este tipo de averías en la línea de Alta Velocidad suelen provocar efectos en cadena en todo el corredor noroeste.

A últimas horas de la mañana, la red ferroviariacomenzó a registrar los primeros signos de mejoría. Adif y Renfe han confirmado que se está recuperando de forma progresiva la circulación de trenes en ambos sentidos en el tramo de alta velocidad que conecta Valladolid, Segovia y Madrid, aunque los convoyes todavía arrastran retrasos significativos que se mantendrán activos hasta que se logre restablecer la total normalidad en la línea.

De igual modo, se ha reanudado el paso en los corredores que enlazan el norte de España —Asturias, Cantabria y el País Vasco— con Valladolid y Madrid, lo que incluye el desbloqueo de las conexiones con Palencia, Burgos y León.

No obstante, el tránsito por estos puntos también se está viendo condicionado por demoras generalizadas. Para sortear el punto crítico del incidente y hacer posible estas conexiones, se está optó por encaminar varios trenes de Larga Distancia por la red convencional. El caos fue notable.