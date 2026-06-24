Satse denuncia el "extremo" calor que se sufre en los centros de salud y hospitales de Castilla y León

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El Sindicato de Enfermería, Satse, en Castilla y León ha denunciado que, un verano más, el calor “extremo” se sufre en centros de salud y hospitales” de la Comunidad y advierte que las altas temperaturas no solo afectan al estrés y rendimiento del personal sanitario, sino que los pacientes también padecen esta situación.

Además, en un comunicado recogido por Ical, recuerda que la normativa señala que en estos centros la temperatura debe estar obligatoriamente entre 17 y 27 grados centígrados, mientras que en entornos donde se realizan trabajos ligeros, como en las plantas de un hospital, la temperatura debe situarse entre los 14 y 25 grados centígrados.

Satse denuncia que se han detectado ya espacios que rozan los 30 grados, a pesar de contar con ventiladores y aparatos de aire frío, en la provincia de Salamanca, como Los Montalvos, Béjar, en varias unidades del Virgen Vega y una zona del Centro de Especialidades de Ciudad Rodrigo. Asimismo, se han registrado estas temperaturas altas en Fuentes de Oñoro, la Fuente de San Esteban y San Bernardo.

Además, Satse subraya que hay que abordar con urgencia la situación de Ávila sur oeste, donde hay aún muchas consultas sin equipos de aire acondicionado; en Piedrahita, en San Pedro del Arroyo y Fontiveros. “En todos estos espacios se han alcanzado los 30 grados y siguen sin sistemas de climatización”, se asegura desde el sindicato.

Las quejas por el calor también se han registrado en el centro de salud de Bermillo de Sayago en Zamora y en algunas consultas de centros de salud de Soria. Además, desde se indica que en la provincia de Burgos muchos consultorios no cuentan con aislamientos.

En León, se está instalando la climatización en una de las plantas del hospital Monte San Isidro, pero hay un centro de salud, el de Condesa, en que no hay solución a las altas temperaturas porque desde la Gerencia se indica que es un edificio histórico y no se pueden hacer modificaciones.

Por último, en Valladolid el calor se está haciendo notar en el Servicio de Rehabilitación de Arturo Eyries, en el Servicio Salud Mental Casa del Barco y en el punto de atención continuada (PAC) de Pilarica. Asimismo, las altas temperaturas afectan a pacientes y trabajadores de edificios de las consultas de especialidades de Pilarica, Rondilla y algunas zonas del Hospital Clínico Universitario de Valladolid que, al no tener climatización, están con aparatos de aire fío, o carecen de ellos.

El Sindicato de Enfermería subraya que estas denuncias no solo se realizan con escritos en las diferentes gerencias de salud, sino que en más de una ocasión tienen que llevar este asunto a la Inspección de Trabajo. Este es el caso de los trabajadores de Emergencias de Segovia y de Cuéllar.