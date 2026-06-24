La misa de San Juan en el altar de la calle Ancha cumple con la tradición

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las fiestas de San Juan y San Pedro de León conjugan tradición y modernidad a lo largo de diez días de un intenso programa. Una de las acitas obligadas y ya arraigadas en la ciudad es la misa que cada 24 de junio se celebra en la calle Ancha, frente a la capilla del Santo Cristo de la Victoria. La cita este año será a las 11.00 horas.

La celebración eucarística estará presidida por el alcalde, José Antonio Diez, y a ella asistirá la Corporación Municipal junto con autoridades civiles y militares, además de numerosos leoneses que son fieles a esta cita. El acto, enmarcado en las fiestas de San Juan y San Pedro, arranca con la salida de la Corporación municipal del Consistorio de San Marcelo, acompañada por los maceros, la guardia de gala y la Banda de Música Municipal para dirigirse a la capilla, a pocos metros en la Calle Ancha. Tras la homilía, quedará expuesto al público el típico altar en el exterior de la iglesia de San Marcelo, organizado por el Grupo Tradicional Tenada, donde una vez más, y como marca la tradición, se volverá a escuchar aquello de «una perrina para San Juan», que como cuenta la tradición «no come» pero «gasta pantalones», para recaudar fondos para causas sociales. Instaurada desde 1953, la misa de San Juan se ha convertido en uno de los actos más relevantes de las fiestas de verano de León y enmarcada en el patrimonio cultural y festivo de la ciudad. Según recoge el cronista oficial, Máximo Cayón, esta ceremonia se incorporó al calendario festivo de la ciudad en el año 1953, para conmemorar la bendición de la capilla del Santo Cristo de la Victoria, hecho que ocurrió un 23 de junio de 1944 tras las obras de restauración que fueron sufragadas por el Ayuntamiento de León. La capilla, de estilo neorrománico, se localiza en la calle Ancha, en el solar en el que, según cuenta la leyenda, se levantaba la casa del centurión, santo y mártir de la Legio VII Gemina, San Marcelo, patrón de León.