Un reventón de una tubería inunda la Plaza de San Isidoro

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

La céntrica Plaza de San Isidoro de León se ha visto afectada desde esta pasada madrugada por el reventón de una tubería de agua, un incidente que está dificultando la movilidad en el casco histórico de la ciudad.

La rotura, que se localiza concretamente en el tramo de conexión con la calle Sacramento, ha provocado una importante acumulación de agua durante toda la noche. Los vecinos y transeúntes han alertado de la situación, que permanece activa a estas horas.

Efectivos de los servicios municipales y técnicos de aguas ya se encuentran trabajando en la zona para localizar el punto exacto de la avería, detener la fuga y proceder a las reparaciones necesarias que permitan restablecer la normalidad en la circulación y el suministro en el entorno de la basílica.