Cerca de 650 personas opositan en León a una de las 3.240 plazas ofertadas para ingresar en la Guardia Civil

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un total de 26.806 personas opositan hoy en 20 sedes de toda España, 645 de ellas en la ciudad de León, a una de las 3.240 plazas ofertadas este año para ser Guardia Civil, para lo que a lo largo de la jornada efectúan las pruebas de conocimientos teóricos y psicotécnicos.

La sede de León de la oposición, situada en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de León, cuenta con un total de 645 aspirantes, 233 mujeres y 412 hombres, provenientes de la provincia de León -479 personas, 161 mujeres y 318 hombres-y por la de Zamora -166, 72 mujeres y 94 hombres-.

Del total de 26.806 aspirantes que se examinan hoy en España, 8.696 son mujeres, es decir un 32,44 por ciento. En cuanto al nivel de formación, 9.194 tienen titulación universitaria o profesional, entre los que destacan 903 con el título de máster y 9 con el de doctorado. Por rango de edad, la media está en 27 años.

La fase de oposición se divide en cuatro pruebas: conocimientos (teóricos y psicotécnicos), físicas, entrevista personal y reconocimiento médico. Para el examen de conocimientos que se realiza hoy, la Guardia Civil estableció 20 sedes, ubicadas en doce Comunidades Autónomas, ubicadas en Alicante, Ávila, Baeza, Cáceres, Cádiz, Gijón, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, León, Logroño, Madrid, Málaga, Mérida, Murcia, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia, Vigo y Zaragoza. La información sobre las sedes se ha difundido a través de la página web de la Guardia Civil.

Previamente a esta fase de oposición se llevó a cabo la de concurso, en la que se evaluaron los méritos que cada aspirante añade a los requisitos mínimos exigidos para poder participar en estas pruebas selectivas, que son tener entre 18 y 40 años y nacionalidad española, carecer de antecedentes penales o contar como mínimo con el título de educación secundaria.

La prueba practicada este sábado consiste en la realización de una serie de test sobre conocimientos teóricos generales, idiomas, ortografía, gramática y psicotécnicos. Las personas que obtengan puntuación suficiente serán convocadas para realizar las pruebas físicas, consistentes en un circuito de coordinación y agilidad, una prueba de resistencia, una prueba de fuerza consistente en la realización de un número determinado de flexiones según el sexo y una prueba de natación de 50 metros.

Los que superen estas últimas pruebas serán sometidos a una entrevista personal para evaluar su idoneidad psíquica para el puesto de trabajo al que optan y, finalmente ,un reconocimiento médico para valorar su estado de salud y aptitud física.

Los aspirantes que culminen este proceso de concurso-oposición se incorporarán a la Academia de Cabos y Guardias de Baeza (Jaén) y al Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada de Valdemoro (Madrid), donde recibirán su formación profesional durante un curso académico que concluirá con 40 semanas de prácticas en unidades del Cuerpo. Una vez superada esa fase de instrucción se convertirán en guardias civiles profesionales.