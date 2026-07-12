La ULE impartirá esta semana un curso de verano sobre 'Escritura creativa'

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La Sala de Conferencias de la Biblioteca Universitaria 'San Isidoro' de la Universidad de León (ULE), en el Campus de Vegazana, acogerá a partir de mañana hasta el viernes un curso de verano titulado 'Escritura creativa', que tiene el objetivo principal de despertar entre los asistentes el interés por este tipo de escritura.

Asimismo, este curso trata de proporcionar a los participantes las herramientas y conocimientos necesarios para introducirse en la misma.

La propuesta de la ULE está dirigida a estudiantes de grado, máster y doctorado, a la comunidad científica, y también a cualquier persona que esté interesada en el campo de la escritura en su conjunto y en la de carácter creativa en particular. No hay límite de edad, ni se exige disponer de ningún certificado específico de estudios o conocimiento previo.

En total serán 33 horas (22,5 presenciales, 4 horas online síncronas y 6,5 de trabajo personal), que se impartirán de lunes a jueves de 9:30 a 14:00 y de 17 a 18 horas, y el viernes solo en horario de mañana, bajo la dirección del escritor y director teatral Fernando Paniagua Blanc, y de las profesoras de la ULE Miriam López Santos y Marina Paniagua Blanc.

Destaca la presencia en el programa del editor Héctor Escobar Zamora, la periodista y escritora Noemí García Sabugal, la poeta bilbaína Susana Barragués Sainz y la profesora de literatura española Sandra García Gutiérrez, que colaborarán para potenciar la expresión escrita como una herramienta clave para comunicar ideas y emociones de forma clara, original y persuasiva.

A lo largo de la semana, en los diferentes talleres y ponencias, se transmitirán conocimientos sobre la construcción de historias, el desarrollo de personajes, la estructura narrativa y el uso de recursos estilísticos en la creación literaria

A la conclusión del curso, los asistentes dispondrán de habilidades creativas que les serán de gran utilidad en sus trayectorias profesionales, al tiempo que contribuirán a su desarrollo personal.

La matrícula está abierta, el precio de la inscripción es de 70 euros (45 para alumnado de la ULE).