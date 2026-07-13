Buscan a un preso que no volvió a la cárcel de Mansilla de las Mulas tras un permiso

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

La alarma ha saltado en el Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas después de que uno de sus internos no hiciera acto de presencia tras disfrutar de un permiso penitenciario. El preso, que debería haber regresado a la prisión el pasado viernes, acumula ya dos días de ausencia, lo que ha obligado a las autoridades a iniciar un protocolo de búsqueda activa para dar con su paradero.

Hasta el momento no se ha registrado ningún incidente violento vinculado a su huida y las autoridades han catalogado al interno como una persona que no se considera de carácter peligroso. Los agentes encargados de su localización trabajan con celeridad para evitar cualquier riesgo para la seguridad ciudadana.

El dispositivo de búsqueda se extiende por toda la provincia y zonas limítrofes, coordinando esfuerzos entre las distintas unidades policiales.