Estas son las restricciones de tráfico este martes por el paso de un rebaño de ovejas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Policía Local del Ayuntamiento de León informa de restricciones de tráfico el martes 14 de julio con motivo del tránsito de un rebaño ovino con cerca de 2.000 cabezas desde Puente Castro hacia Trobajo del Camino, entre las 7:00 y las 11:00 horas.

Las vías afectadas por el paso de este rebaño serán la carretera de Villarroañe, la travesía Cirujano Rodríguez, avenida de La Lastra, avenida de San Froilán, calle La Flecha, avenida de La Lastra, calle Los Aluches, avenida Carrero Blanco, carretera de Vilecha, avenida Fernández Ladreda, avenida Portugal y avenida Agustinos de León hacia Trobajo del Camino.

La Policía Local recomienda a los conductores evitar estas rutas durante las horas mencionadas y utilizar vías alternativas. En cualquier caso, los agentes velarán en todo momento por la seguridad de la ciudadanía y la fluidez del tráfico.