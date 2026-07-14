David Fernández se perfila como candidato del PP a la Alcaldía de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La fotografía de Santiago de Compostela con la que, este sábado, el PP quiere activar el modo elecciones municipales con la presentación de todos los candidatos a las capitales de provincia, ya tiene cara en León. El actual portavoz de los populares en el Ayuntamiento, David Fernández, se perfila como el encargado del reto de disputarle la Alcaldía al socialista José Antonio Diez en los comicios del próximo mes de mayo.

Fernández asumirá la candidatura después de tres años en los que ha ejercido como portavoz del grupo del PP en la oposición. Al puesto llegó después de que, tras la pérdida de las elecciones municipales de 2023, el partido decidiera activar el plan B que había dispuesto al colocarle como número dos pese a que tenía escaño en las Cortes autonómicas y saltarle por encima de quien fue la cabeza de lista, Margarita Torre, para preparar el terreno que ahora se confirmará.

Nacido en 1984, licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de León, Fernández acumula una larga trayectoria orgánica en el PP. El nuevo candidato fue presidente provincial de Nuevas Generaciones de 2005 a 2011, además de miembro de la ejecutiva autonómica y nacional de los jóvenes populares durante este mismo periodo, miembro de la ejecutiva provincial del PP de León y de la directiva autonómica del PP, secretario de la junta local de León y secretario provincial y portavoz del partido.

La trayectoria orgánica le sirvió para, a la vez que trabajaba como "empleado por cuenta ajena en la empresa privada en el campo del comercio internacional y las finanzas", como consta en su currículum, ocupar un puesto en el gabinete de Alcaldía de León, en el mandato 2015-2019, junto a Antonio Silván, y a la sombra de él ha crecido Fernández durante todo este tiempo.

Tras un breve paso por las Cortes autonómicas, entre 2022 y 2023, dado que tuvo que abandonar el acta de procurador para convertirse en concejal, como exige la normativa a los representantes de los municipios de más de 50.000 habitantes, se hizo cargo hace ahora tres veranos del liderazgo del grupo municipal en el Ayuntamiento de León. Su labor ahí durante este tiempo avala la decisión de las direcciones nacional y autonómica de que David Fernández se alce como candidato del PP.