David Fernández se perfila como candidato del PP a la Alcaldía de León
El actual portavoz consolida su proyección en el partido
La fotografía de Santiago de Compostela con la que, este sábado, el PP quiere activar el modo elecciones municipales con la presentación de todos los candidatos a las capitales de provincia, ya tiene cara en León. El actual portavoz de los populares en el Ayuntamiento, David Fernández, se perfila como el encargado del reto de disputarle la Alcaldía al socialista José Antonio Diez en los comicios del próximo mes de mayo.
Fernández asumirá la candidatura después de tres años en los que ha ejercido como portavoz del grupo del PP en la oposición. Al puesto llegó después de que, tras la pérdida de las elecciones municipales de 2023, el partido decidiera activar el plan B que había dispuesto al colocarle como número dos pese a que tenía escaño en las Cortes autonómicas y saltarle por encima de quien fue la cabeza de lista, Margarita Torre, para preparar el terreno que ahora se confirmará.
Nacido en 1984, licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de León, Fernández acumula una larga trayectoria orgánica en el PP. El nuevo candidato fue presidente provincial de Nuevas Generaciones de 2005 a 2011, además de miembro de la ejecutiva autonómica y nacional de los jóvenes populares durante este mismo periodo, miembro de la ejecutiva provincial del PP de León y de la directiva autonómica del PP, secretario de la junta local de León y secretario provincial y portavoz del partido.
La trayectoria orgánica le sirvió para, a la vez que trabajaba como "empleado por cuenta ajena en la empresa privada en el campo del comercio internacional y las finanzas", como consta en su currículum, ocupar un puesto en el gabinete de Alcaldía de León, en el mandato 2015-2019, junto a Antonio Silván, y a la sombra de él ha crecido Fernández durante todo este tiempo.
Tras un breve paso por las Cortes autonómicas, entre 2022 y 2023, dado que tuvo que abandonar el acta de procurador para convertirse en concejal, como exige la normativa a los representantes de los municipios de más de 50.000 habitantes, se hizo cargo hace ahora tres veranos del liderazgo del grupo municipal en el Ayuntamiento de León. Su labor ahí durante este tiempo avala la decisión de las direcciones nacional y autonómica de que David Fernández se alce como candidato del PP.
Resumen general
Nacido en 1984 y licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de León, David Fernández acumula una larga trayectoria orgánica en las filas del Partido Popular.
Su perfil combina una sólida experiencia técnica desarrollada en el sector corporativo privado con un profundo recorrido de gestión pública. Su consolidada labor de liderazgo municipal en el Consistorio de la capital leonesa avala hoy su designación oficial para encabezar el cartel electoral.
La cantera de Nuevas Generaciones
La andadura orgánica de David Fernández comenzó en la organización juvenil del partido, donde desempeñó responsabilidades de máxima relevancia:
- Presidente provincial: Lideró Nuevas Generaciones en León desde el año 2005 hasta el 2011.
- Dirección autonómica y nacional: Durante ese mismo período, formó parte activa de las ejecutivas autonómica y nacional de los jóvenes populares.
Carrera en el Sector privado
De forma paralela a sus primeros pasos dentro de la estructura interna del Partido Popular, Fernández desarrolló su actividad profesional fuera de la escena institucional como empleado por cuenta ajena en la empresa privada, concretamente en el ámbito del comercio internacional y las finanzas.
Esta experiencia técnica, tal como consta de manera oficial en su currículum vitae, complementa y enriquece su perfil académico como economista y titulado en ADE por la Universidad de León.
Trayectoria interna en las siglas populares
Su crecimiento en el partido le sirvió para compatibilizar su labor profesional con la asunción de cargos orgánicos de peso en los diferentes comités de la formación:
- Miembro de la ejecutiva provincial del PP de León.
- Miembro de la directiva autonómica del Partido Popular de Castilla y León.
- Secretario de la junta local de León.
- Secretario provincial y portavoz del partido en la provincia de León.
Escuela institucional junto a Silván
Su primera gran experiencia en la gestión de la administración local se consolidó durante el mandato 2015-2019.
Fernández ocupó un puesto estratégico en el gabinete de la Alcaldía de León, trabajando de manera muy estrecha con el entonces regidor Antonio Silván. Bajo su sombra y tutela política, Fernández ha madurado y crecido institucionalmente a lo largo de todo este tiempo.
Cortes de CyL, Ayuntamiento y Candidatura
El rodaje institucional definitivo de David Fernández se ha fraguado mediante su desempeño en las esferas parlamentaria y municipal:
- Paso por las Cortes autonómicas (2022-2023): Ejerció brevemente como procurador, acta parlamentaria que tuvo que abandonar para convertirse en concejal, tal como exige la normativa de incompatibilidades para los representantes de municipios de más de 50.000 habitantes.
- Liderazgo municipal: Hace ahora tres veranos asumió la dirección y liderazgo del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de León.
- Aval electoral: Su labor de oposición y fiscalización municipal durante este tiempo ha sido el principal aval considerado por las direcciones nacional y autonómica de la formación para designar oficialmente a David Fernández como candidato del PP a la alcaldía.