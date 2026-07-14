Los letrados del turno de oficio en León piden una nueva ley tras un centenar de bajas en un año

Resisten todavía más de 300 abogados acogidos al turno de oficio en León. No se dan por vencidos, como volvieron a defender este martes, tras la pancarta de reivindicación del Día de la Justicia Gratuita, después de anotar cerca de un centenar de bajas en el último año. Habrá más abandonos, si los «poderes públicos no asumen un compromiso real, inmediato y sostenido» con este pilar del Estado de Derecho, como recalcó el decano del Colegio de la Abogacía, David Díez Revilla, convencido de que «es el turno de defender la justicia».

Díez Revilla insistió en que «la nueva gente que se está colegiando no es que se dé de baja en el turno de oficio, sino que no se llega a dar de alta». «No tienen interés porque no se remunera lo suficiente para la exigencia que lleva», expuso el representante de la Abogacía leonesa, después de asumir el manifiesto en el que reclaman «una nueva Ley de Justicia Gratuita, financiación suficiente, retribuciones justas, dignas, actualización automática, fin a los desequilibrios territoriales, reconocimiento institucional, respeto efectivo al trabajo de la abogacía de oficio y medidas urgentes que eviten el deterioro irreversible del servicio». «Porque defender el Turno de Oficio es defender a la ciudadanía. Porque defender la Justicia Gratuita es defender la igualdad. Porque sin defensa no hay Justicia», trasladó el decano.

Díez Revilla, durante el acto de este martesDL

El manifiesto permitió «alzar la voz» a quienes integran la abogacía del turno de oficio» para «defender un servicio público esencial, una garantía real de igualdad y una pieza imprescindible del Estado de derecho. La Justicia Gratuita no es una concesión, es un derecho de la ciudadanía». «Y el turno de oficio no es una labor gratuita ni voluntaria: es un trabajo profesional, especializado, permanente y comprometido, prestado por abogados y abogadas que sostienen, día tras día, la defensa de quienes más lo necesitan», expusieron durante el acto institucional, en el que se entregaron las distinciones del Consejo General de la Abogacía Española a diez letrados que «destacan por su compromiso con la asistencia jurídica gratuita a lo largo de los años»: José Miguel Sánchez Gutiérrez, Rodolfo Sánchez Prieto, Fernando Santos Vega, Mª Raquel Rodríguez Cadenas, Ángel J. Díez de la Fuente, Mª Camino Díez de la Fuente, Angélica Mª Álvarez Dueña, Margarita del Pozo García, Margarita González de Dios y Mª de la O Díaz-Guerra Nombela.