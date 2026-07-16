El motor vuelve a rugir en Trobajo del Camino

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

El motor volverá a rugir con fuerza en el polígono de Trobajo los próximos días 18 y 19 de julio. La tercera edición del Slalom de Trobajo se presenta como la más ambiciosa hasta la fecha, logrando un hito histórico al completar el cupo máximo de participantes con 80 pilotos en la línea de salida. Esta cifra, que supone un récord absoluto para la prueba, confirma su rápida consolidación como una de las citas imprescindibles del automovilismo en Castilla y León. El nivel competitivo promete ser altísimo, no solo por la cantidad de inscritos, sino también por el secreto mejor guardado de la organización: la participación de un piloto de reconocido prestigio a nivel nacional. Aunque el nombre se mantiene bajo llave para generar expectación, la presencia de esta figura de alto nivel elevará el perfil de la carrera, atrayendo tanto a aficionados locales como a seguidores del automovilismo nacional. Dado el gran volumen de participantes y la previsión de asistencia —que se calcula entre 12.000 y 15.000 espectadores—, la organización ha puesto especial énfasis en la seguridad. El trazado contará con un vallado perimetral reforzado y una señalización exhaustiva para garantizar la integridad tanto de los pilotos como del público. Para blindar el evento, se ha establecido una estrecha colaboración con la Policía Local de San Andrés de Rabanedo y la Policía Nacional, quienes velarán por el correcto desarrollo de la jornada y el orden público. Las actividades comenzarán el sábado 18 de julio con las verificaciones técnicas y administrativas, que se desarrollarán entre las 18:00 y las 21:00 horas en el Parque de La Era de Trobajo del Camino. La jornada principal tendrá lugar el domingo 19 de julio. Las verificaciones continuarán entre las 8:00 y las 9:00 horas y, a partir de las 9:30, arrancarán las mangas de competición, que se desarrollarán durante toda la mañana. La prueba concluirá en torno a las 14:30 horas y, posteriormente, una caravana de seguridad recorrerá las calles hasta la plaza, donde se celebrará la entrega de premios.