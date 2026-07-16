A prisión, cuatro detenidos por robos en salones de juego de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas en Puerto Lápice (Ciudad Real), que han ingresado en prisión por orden judicial, como presuntas integrantes de una organización criminal dedicada a cometer robos y estafas en salones de juego de distintas provincias españolas, entre ellas León y Burgos, con un botín que supera los 94.700 euros. De ellos, 23.000 fueron sustraídos en León. La actuación tuvo lugar a finales de junio durante un dispositivo de control de alcohol y drogas en la carretera CM-420, a la altura de Puerto Lápice, cuando una patrulla del Subsector de Tráfico detectó que sobre el conductor de un turismo pesaba un señalamiento policial, según ha informado este miércoles la Guardia Civil en un comunicado. Ante esta circunstancia, los agentes solicitaron el apoyo de una patrulla de Seguridad Ciudadana para llevar a cabo las comprobaciones oportunas. En un primer momento, la identificación de los ocupantes resultó complicada, ya que únicamente el conductor portaba documentación personal. Durante el registro del vehículo, los guardias civiles localizaron dos bolsos tipo bandolera y una cartera que contenía cerca de 11.000 euros en efectivo. Además, hallaron diez documentos personales pertenecientes a terceras personas, entre ellos documentos nacionales de identidad, permisos de conducir y tarjetas de residencia de extranjero.