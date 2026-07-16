Fin a tres días de muestra de atasco en La Granja

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La Granja aportó el modelo de gestión de tráfico que le espera a León cuando la obra de soterramiento eleve el tono. Un año después de revolver en la zona, los operarios han dado el salto a la línea central de la circunvalación, con 24 meses por delante para culminar el ajuste de niveles que ahora comparten superficie: la salida de la ciudad y el anillo de la LE-20, en uno de los cruces más infames con los que se topa el automovilista en León en los trayectos diarios. Ayer concluyó el programa de tres días para colocar asfalto nuevo en una rotonda de cabecera llamada a desaparecer.