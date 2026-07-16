Palabra de Ábalos en 2018

Publicado por L. U. León Creado: Actualizado:

En torno al alivio N-120 a partir del trasvase a la AP-71, hay una lección continua de credibilidad política. En noviembre de 2018, José Luis Ábalos, primer ministro de Transportes del sanchismo, indicó que su Gobierno «asume e incluso está acelerando» la tramitación del compromiso para que se bonifique el peaje de la autopista León-Astorga a los transportistas. «Hemos remitido una propuesta de convenio a la concesionaria y estamos a la espera de respuesta», subrayó el mandatario, luego celebridad por otros motivos. Las palabras del ministro se produjeron cinco meses después de que tomaran possesión los socialistas, sobre una gestión que estaba en los despachos, sin plazo fijado para que puedan empezar a beneficiarse los transportistas. «Cuando yo llegué al Gobierno afirmé que no íbamos a parar ninguna actuación y que asumíamos los compromisos del anterior equipo, aun cuando en algunos casos los hubiésemos formulados de otra manera», subrayó José Luis Ábalos. También tenía palabras para la AP-66: «Un pacto de Estado por las infraestructuras que incluya su financiación».