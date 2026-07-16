Herida una joven en el choque entre un coche y una moto en Mariano Andrés en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Una joven ha resultado herida este jueves tras la colisión entre una motocicleta y un turismo en la confluencia de la avenida Mariano Andrés con la calle Peña Ercina en León. La conductora de la motocicleta ha solicitado asistencia sanitaria tras el impacto, aunque permanece consciente. El 112 de Castilla y León ha dado aviso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar.