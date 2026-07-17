El PP de León denuncia deficiencias en la recogida de residuos en la calle República Argentina

El PP denuncia el caos en la recogida de basura en el centro tras las peatonalizaciones de Diez.DL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Grupo Municipal del Partido Popular ha hecho pública una denuncia contra el equipo de gobierno local, encabezado por el alcalde José Antonio Diez, por lo que califican como una falta de planificación y previsión en la reorganización del servicio de recogida de residuos en la calle República Argentina.

Según los populares, la retirada de contenedores en esta vía, derivada de las recientes obras de peatonalización en el centro, ha generado una situación insostenible en una zona caracterizada por una alta densidad de establecimientos de hostelería, comercios, grandes superficies y viviendas. El partido sostiene que, actualmente, se observa una acumulación constante de bolsas de basura y cartones en la vía pública, ofreciendo una imagen de suciedad y abandono que, a su juicio, resulta impropia para la ciudad de León.

La formación política argumenta que esta gestión improvisada está perjudicando gravemente tanto a los vecinos como al tejido empresarial de la zona, quienes se ven obligados a convivir con un sistema de recogida que consideran claramente insuficiente. Desde el Partido Popular se ha exigido al equipo de gobierno socialista que rectifique de inmediato estas medidas, procediendo al restablecimiento de una dotación adecuada de contenedores y garantizando un servicio de limpieza eficaz que se ajuste a las necesidades reales de este entorno.

Los populares han subrayado que, si bien la peatonalización del centro es un objetivo urbanístico, este proceso no debe llevarse a cabo a costa de la limpieza, la salubridad ni la calidad de vida de los leoneses.