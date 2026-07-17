Cambios en el tráfico de León: corte este domingo en Condesa y obras en Padre Isla

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Policía Local del Ayuntamiento de León ha comunicado diversas restricciones al tráfico y al estacionamiento que afectarán a la circulación de la ciudad durante los próximos días. Las medidas se deben tanto a la celebración de un evento deportivo el domingo como al inicio de obras de pavimentación a partir del lunes.

Domingo 19 de julio: Corte por evento deportivo en Condesa de Sagasta

La avenida Condesa de Sagasta permanecerá cerrada al tráfico rodado durante la mañana de este domingo, 19 de julio, concretamente entre las 8:00 y las 15:00 horas. El motivo del corte es la celebración de la prueba ciclista Trofeo Escuelas Ciudad León.

Las restricciones también afectarán al aparcamiento en la zona:

Prohibición de estacionar: No se podrá aparcar en ambos márgenes de toda la avenida desde las 23:00 horas del sábado 18 de julio.

Zonas adicionales: La prohibición se extiende también a la confluencia de la avenida Condesa de Sagasta con la calle Roa de la Vega.

La Policía Local establecerá desvíos alternativos debidamente señalizados mientras la vía permanezca cerrada.

A partir del lunes 20 de julio: Obras de pavimentación en Padre Isla

Por otro lado, a partir del lunes 20 de julio a las 7:00 horas, se cortará por completo la circulación de vehículos en la zona de prioridad peatonal de la avenida Padre Isla.

Motivo: El inicio de las obras para sustituir el actual pavimento adoquinado por aglomerado asfáltico en color.

Duración: Se estima que los trabajos se prolonguen durante aproximadamente cinco semanas.

Información para residentes: Durante el tiempo que duren las obras, estará prohibido el estacionamiento en este tramo. Sin embargo, la Policía Local habilitará accesos específicos para los servicios esenciales y los residentes, los cuales se irán adaptando según las necesidades técnicas de los trabajos.